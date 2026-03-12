Американский защитник «Авангарда» — о работе с Буше: он заботится о нас

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Говорят, Ги Буше довольно строгий тренер. Правда ли это?

— Он знает, как всё работает. Ги и его команда всегда разрабатывают хороший план на игру, так что да, они строги к тому, как мы действуем, но у нас, очевидно, есть место для творчества и демонстрации мастерства, которым мы обладаем. Ги — сильный и страстный тренер, именно поэтому, мне кажется, многим ребятам нравится играть под его руководством, потому что он заботится о нас.

— Может ли тренер как-то напихать, если что-то идёт не так?

— Он может сказать строго, но ведь для этого тренер и существует. Ги знает, как мотивировать команду и сделать так, чтобы мы всегда показывали свой лучший хоккей. Уверен, вы можете увидеть на скамейке запасных его страсть к игре. Мне нравятся тренеры, которые просто говорят всё как есть и используют все свои силы, чтобы придать ещё больше энергии скамейке запасных, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

