Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский новичок «Авангарда» рассказал, из-за кого перешёл в КХЛ

Американский новичок «Авангарда» рассказал, из-за кого перешёл в КХЛ
Комментарии

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони заявил, что подписал контракт с омским клубом благодаря своему другу Эндрю Потуральски.

— Знаю, что вы хорошие друзья с Эндрю Потуральски. Можно ли сказать, что перешли и из-за него?
— Да, он уже подписал контракт, а я не был уверен в своём будущем. Его присутствие здесь определённо помогло успокоиться, он из того же города, мы всегда вместе тренировались летом, так что наличие знакомого лица облегчило процесс перехода. Эндрю хороший парень. Планируем с ним сходить на Красную площадь и пройтись по магазинам, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джозефом Чеккони читайте на «Чемпионате»:
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
Эксклюзив
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android