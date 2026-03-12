Скидки
Легионер «Авангарда» — о зиме в Сибири: перестал носить короткие носки, на меня ругались

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о том, как переносит сибирскую зиму.

— Читала ещё, что даже суровая сибирская зима не отучила вас ходить в коротких носках.
— Перестал их носить, потому что на меня всё время ругались из-за этого. С начала зимы почти не снимал свои длинные носки, но, повторюсь, я не против холода. Конечно, бывают и очень морозные дни, когда не хочется выходить на улицу, но в целом я люблю прохладу.

— Но ведь в Сибири, должно быть, гораздо холоднее, чем на вашей родине?
— Да, но солнце светит часто, поэтому не могу жаловаться, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джозефом Чеккони читайте на «Чемпионате»:
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
Эксклюзив
