Американский защитник «Авангарда» Чеккони: Москва — один из лучших городов мира

Американский защитник «Авангарда» Чеккони: Москва — один из лучших городов мира
Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони назвал Москву одним из лучших городов мира.

— Как вам Омск? Впечатляет ли Москва? Вы ведь родились в довольно маленьком городе.
— Да, мой родной город очень мал, в нём проживает примерно 5000 человек. Вот Баффало, что рядом с моим родным городом, гораздо больше. На моей же малой родине есть, быть может, три ресторана, не так много мест для досуга. Москва — один из лучших городов в мире. Омск — не самый большой мегаполис, но люди в нём замечательные. Наши фанаты к нам потрясающе относятся. У нас очень крутая арена, одна из лучших, где я играл, лучшие болельщики в лиге, и, без сомнения, каждая игра кажется самой важной в сезоне, потому что нас очень хорошо поддерживают, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джозефом Чеккони читайте на «Чемпионате»:
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
Эксклюзив
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
