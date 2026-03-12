Американец из «Авангарда»: метро в Нью-Йорке отвратительно. В Москве чище и безопаснее

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони заявил, что московское метро гораздо более чистое и безопасное, чем нью-йоркское.

— Помимо Красной площади, в Москве ещё куда-то ходили? Спускались в московское метро?

— На Красную площадь ездил со своим другом Брэндоном Биро, который играет за «Спартак», тогда он был ещё игроком «Ак Барса». Давно его не видел. Потом поужинали вместе. Мы два года играли вместе за «Рочестер» [в АХЛ]. Дважды спускался в метро. Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, всё продумано до мелочей. Не ожидал, что станции будут выглядеть именно так.

— В Америке метро отличается?

— Пользовался метро в Нью-Йорке прошлым летом, это отвратительно. Московское метро лучше, намного чище и безопаснее, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.