Американский легионер «Авангарда» — о холодце: это ужасно. Больше его есть не буду

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о предпочтениях в еде и назвал ужасным холодец.

— Знаю о вашей любви к борщу. Но существует стереотипное мнение, что американцы любят фастфуд…

— Ха-ха, я в принципе любитель вкусно поесть. Даже в отпуске в других странах стараюсь попробовать побольше местной еды. Да, в Омске есть несколько мест, где борщ особенно вкусный. А вот фастфуд не люблю в любой стране, качество еды в нём часто такое, что лучше самому приготовить что-то дома или пойти в хороший ресторан. Да, я не поклонник «Макдональдса» или Burger King. У меня на родине такое популярно, но сказал бы, что русские, с которыми я играл в Северной Америке, едят больше фастфуда, чем я ем здесь, что забавно (улыбается).

— Есть такое русское блюдо – холодец. Многие иностранцы его пробуют. А вы уже успели это сделать?

— Мясное желе, да? О, это ужасно. Клуб снимал со мной, Эндрю Потуральски и Максом Лажуа новогоднее видео. Мы пробовали пять традиционных русских блюд к Новому году. Холодец мне совсем не понравился, пожалуй, больше его есть не буду, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.