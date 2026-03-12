Американский защитник «Авангарда»: очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони заявил, что сборная России могла бы побороться за золотые медали на прошедшей Олимпиаде по хоккею.

— Как думаете, Россия могла бы побороться с США и Канадой, если бы участвовала?

— Много могу говорить об этом как хоккейный болельщик. Очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде, чемпионатах мира по взрослым и среди юниоров. Ведь у России так много хороших игроков, добавляется ещё одна команда, которая может выиграть золото на всех этих турнирах. Очень хотел бы видеть игру на Олимпиаде таких мастеров, как Овечкин, Капризов, Кучеров, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.