Американский защитник «Авангарда»: очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде

Американский защитник «Авангарда»: очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде
Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони заявил, что сборная России могла бы побороться за золотые медали на прошедшей Олимпиаде по хоккею.

— Как думаете, Россия могла бы побороться с США и Канадой, если бы участвовала?
— Много могу говорить об этом как хоккейный болельщик. Очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде, чемпионатах мира по взрослым и среди юниоров. Ведь у России так много хороших игроков, добавляется ещё одна команда, которая может выиграть золото на всех этих турнирах. Очень хотел бы видеть игру на Олимпиаде таких мастеров, как Овечкин, Капризов, Кучеров, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джозефом Чеккони читайте на «Чемпионате»:
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
Эксклюзив
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
