«Было здорово». Американец из «Авангарда» поделился эмоциями от похода в русскую баню

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони заявил, что ему очень понравилось париться в русской бане.

— В традиционной русской бане были?
— В первую неделю нашего пребывания в Омске мы всей командой отправились в одну из бань, также побывали в очень хорошей бане недалеко от Санкт-Петербурга. Было здорово. Мы все любим ходить в баню, окунаться там в холодную воду, заказывать еду. В общем, отлично проводить время, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Американский защитник проводит свой дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 52 матча Чеккони набрал 15 (1+14) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джозефом Чеккони читайте на «Чемпионате»:
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
