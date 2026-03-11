Скидки
«У меня своя философия». Роман Ротенберг — о том, почему стал тренером

«У меня своя философия». Роман Ротенберг — о том, почему стал тренером
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, почему решил начать тренерскую карьеру.

«Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем — этим сейчас в основном занимаюсь, — необходимо наполнить её содержанием. Без тренеров она будет неэффективна. У меня есть своя философия хоккея, своё понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата.

Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы. Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер — это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть. Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков», — цитирует Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Роман Ротенберг: было бы интересно пройти стажировку в клубе НХЛ
