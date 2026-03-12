«Русские ребята в «Авангарде» говорят на английском». Чеккони — об адаптации

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, как прошла его адаптация в омском клубе.

— С психологической точки зрения переход был лёгким?

— Сначала всё-таки немного нервничал из-за того, что оказался в новом месте, не зная языка. Новая лига, новая команда, новый тренерский штаб, новая культура… Всё новое. Правда, довольно быстро я понял, что мне здесь нравится, так что получился довольно лёгкий переход, особенно с учётом того, что русские ребята в нашей команде говорят на английском. Знание английского языка и сплочённость нашей команды значительно облегчили задачу.

— Получается, с россиянами говорите исключительно на английском?

— Да, многие говорят по-английски. Я сижу рядом с Шарипзяновым и Ибрагимовым в раздевалке, эти два парня прекрасно владеют английским. При общении с некоторыми ребятами, которые не очень хорошо говорят по-английски, просто улыбаемся друг другу или пользуемся Google translate. Но иногда даже не нужно говорить, многое завязано на энергетике.

— Вы говорили, что выучили не очень хорошие русские слова. А обычные слова знаете, возможно, уже можете заказать что-то в ресторане?

— Нет, у меня пока не очень хорошо получается. Знаю несколько слов, просто случайные фразы из разных ситуаций, но, к сожалению, не так много. Думал, что уже буду знать русский лучше, но в нашей команде очень много ребят хорошо говорят по-английски, поэтому говорим на нём, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.