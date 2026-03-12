Скидки
Американский защитник «Авангарда» назвал лучшего игрока Олимпиады-2026

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони назвал вратаря сборной США Коннора Хеллебайка лучшим игроком прошедшей Олимпиады в Милане.

— С кем лично знакомы из сборной США? Может, кого-то поздравили?
— Знаком с Кайлом Коннором, Куинном и Джеком Хьюзами, Заком Веренски. Играл против Чарли Макэвоя и с Джейком Оттинджером, дружу с Томасом Харли из Канады. Поздравил с победой Кайла Коннора и Тома Харли — с серебром, просто сказал, как я ими горжусь. Уверен, у них в телефоне было много сообщений, много звонков, но я хотел дать им понять, что слежу за их игрой.

— Кто для вас лучший игрок Олимпиады?
— Я не так уж много смотрел до полуфиналов и финала. Но думаю, что Коннор Хеллебайк, его игра в финале была выдающейся. Тут предвзят, поэтому отдаю предпочтение игроку из США. Но и Коннор Макдэвид отлично себя проявил, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джозефом Чеккони читайте на «Чемпионате»:
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
Эксклюзив
«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»
