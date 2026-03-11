«Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 11 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между ХК «Сочи» и ЦСКА. Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержал ЦСКА.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги армейский клуб провёл 64 встречи, в которых набрал 78 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками после 63 матчей находится на 11-й строчке Запада.