СКА — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 11 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и минским «Динамо». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Ранее четыре победы одержал СКА, одну — «Динамо».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 63 матчей, в которых набрал 75 очков, и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 83 очками после 64 встреч находится на второй строчке Запада.