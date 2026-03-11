Скидки
Матчи плей-офф «Омских Крыльев» пройдут в СКК им. Блинова

Домашние матчи «Омских Крыльев» в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги пройдут в Спортивно-концертном комплексе (СКК) им. Блинова.

«Мы проведём игры плей-офф «Омских Крыльев» в СКК им. Блинова», — передаёт слова руководителя департамента по строительству Петра Дудкина, курирующего процесс реконструкции омского стадиона, корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Омские Крылья» после 58 проведённых матчей набрали 73 очка и занимают девятое место в общей турнирной таблице ВХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате команды проводят по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 игры. Регулярка Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2026 года.

