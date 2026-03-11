Щитов: Овечкину не нужно бегать столько, сколько другие, он берёт броском

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на слова форварда «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры. Напомним, ранее нападающий заявил, что ему «тяжело тягаться с молодыми».

«То, что по скорости он начал уступать игрокам в НХЛ, это да. Но Овечкин ведь берёт другими качествами – броском. Его главным качеством является снайперский бросок, лидерские качества, вывод такой: как решит сам Овечкин — так и будет. Но Александру не нужно бегать столько, сколько другие, вы видели, какая была скорость на Олимпиаде. Овечкин хорошо поражает ворота, ему нужны партнёры, которые будут снабжать его передачами», — приводит слова Щитова Vprognoze.