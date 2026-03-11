Крикунов оценил, кто выглядит предпочтительнее в борьбе за КГ: «Локомотив» или «Металлург»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы «Локомотива» и «Металлурга» на победу в Кубке Гагарина — 2026.

«Это разные команды. Если «Металлург» забивает и пропускает много, то «Локомотив» забивает немного, но пропускает совсем мало. Вот я даже не знаю, кому отдать предпочтение — обороне или атаке. Обратите внимание, что на Олимпиаде все играли от обороны. В групповом этапе, где были слабые команды, играли от атаки, а в плей-офф все закрылись. Поэтому между «Локомотивом» и «Металлургом» тяжело выбрать», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.