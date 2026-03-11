Трёхкратный олимпийский чемпион назвал преимущества «Локомотива» в плей-офф

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о преимуществах ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

«Локомотив» — стабильная команда, с поставленной игровой системой. Во второй половине чемпионата она упростила свою игру и вернулась к стилю, который ставил предыдущий штаб Игоря Никитина. Так вот именно такие команды, дисциплинированные и выстроенные, очень тяжело обыграть в семиматчевой серии. Одну-две игры можно взять, но на дистанции стабильность многое решает», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

«Локомотив» с 93 очками занимает первое место в таблице Запада.