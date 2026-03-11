Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный олимпийский чемпион назвал преимущества «Локомотива» в плей-офф

Трёхкратный олимпийский чемпион назвал преимущества «Локомотива» в плей-офф
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о преимуществах ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

«Локомотив» — стабильная команда, с поставленной игровой системой. Во второй половине чемпионата она упростила свою игру и вернулась к стилю, который ставил предыдущий штаб Игоря Никитина. Так вот именно такие команды, дисциплинированные и выстроенные, очень тяжело обыграть в семиматчевой серии. Одну-две игры можно взять, но на дистанции стабильность многое решает», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

«Локомотив» с 93 очками занимает первое место в таблице Запада.

Материалы по теме
Крикунов оценил, кто выглядит предпочтительнее в борьбе за КГ: «Локомотив» или «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android