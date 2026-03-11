Скидки
Сероух рассказал, чем занимались хоккеисты «Сочи» во время воздушных тревог

Сероух рассказал, чем занимались хоккеисты «Сочи» во время воздушных тревог
Нападающий ХК «Сочи» Даниил Сероух рассказал, чем занимались хоккеисты команды во время пауз в матчах из-за воздушных тревог в городе.

— Как в команде реагировали на ситуации с прерванными матчами?
— Все понимали, что это не от нас зависит. Старались не зацикливаться на этом и не пускать плохие мысли в голову. Кто-то сидел и чай пил, кто-то крутил велотренажёр и делал заминку, кто-то бегал и тянулся. Я лично велик крутил, тянулся и пил чай. В общем, делал всё, что только можно (улыбается), — заявил Сероух.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» набрал 44 очка и находится на 11-й строчке Запада.

