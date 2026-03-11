Сероух рассказал, чем занимались хоккеисты «Сочи» во время воздушных тревог

Нападающий ХК «Сочи» Даниил Сероух рассказал, чем занимались хоккеисты команды во время пауз в матчах из-за воздушных тревог в городе.

— Как в команде реагировали на ситуации с прерванными матчами?

— Все понимали, что это не от нас зависит. Старались не зацикливаться на этом и не пускать плохие мысли в голову. Кто-то сидел и чай пил, кто-то крутил велотренажёр и делал заминку, кто-то бегал и тянулся. Я лично велик крутил, тянулся и пил чай. В общем, делал всё, что только можно (улыбается), — заявил Сероух.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» набрал 44 очка и находится на 11-й строчке Запада.