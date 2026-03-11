Хет-трик Фьоре помог «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На восьмой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Егор Соколов восстановил равенство. В середине второго периода Фьоре забросил вторую шайбу «ястребов» в матче. В конце игры Фьоре и Окулов установили окончательный счёт во встрече — Джованни оформил хет-трик с передачи Константина.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов». «Торпедо» в этот же день отправится в гости к «Трактору».