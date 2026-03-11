Хет-трик Фьоре помог «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На восьмой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Егор Соколов восстановил равенство. В середине второго периода Фьоре забросил вторую шайбу «ястребов» в матче. В конце игры Фьоре и Окулов установили окончательный счёт во встрече — Джованни оформил хет-трик с передачи Константина.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов». «Торпедо» в этот же день отправится в гости к «Трактору».
- 11 марта 2026
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:22
-
17:59
-
17:43
-
17:24
-
17:05
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:23
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:55
-
11:24
-
11:20
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:21
-
09:15
-
09:15