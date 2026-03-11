«Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку

После победного матча с «Торпедо» «Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» установил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 заброшенных шайб (предыдущий – 209) и по победам за один регулярный чемпионат – 44 (43).

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов».