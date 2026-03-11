Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку

«Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку
Комментарии

После победного матча с «Торпедо» «Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» установил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 заброшенных шайб (предыдущий – 209) и по победам за один регулярный чемпионат – 44 (43).

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    
Материалы по теме
Хет-трик Фьоре помог «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android