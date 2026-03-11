«Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку
После победного матча с «Торпедо» «Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» установил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 заброшенных шайб (предыдущий – 209) и по победам за один регулярный чемпионат – 44 (43).
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов».
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5) 1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5) 2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5) 3:1 Фьоре – 58:08 (en) 4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)
