Серебряков стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку КХЛ

Серебряков стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку КХЛ
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков после победного матча с «Торпедо» повторил рекорд омского клуба и установил рекорд для российских голкиперов в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Серебряков одержал 33-ю победу, повторил клубный рекорд Карри Рямё и стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    
«Авангард» установил клубные рекорды по результативности и победам за одну регулярку
