Серебряков стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку КХЛ

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков после победного матча с «Торпедо» повторил рекорд омского клуба и установил рекорд для российских голкиперов в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Серебряков одержал 33-ю победу, повторил клубный рекорд Карри Рямё и стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.