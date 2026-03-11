Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист – Локомотив, результат матча 11 марта 2026 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, одолев на своём льду «Локомотив»
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 12:32 (5x5)     1:1 Кизимов (Спронг, Бусыгин) – 18:22 (5x5)     2:1 Спронг (Трямкин, Горбунов) – 24:42 (5x3)     3:1 Денежкин – 58:06 (en)     4:1 Спронг – 58:50 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 13-й минуте первого периода Максим Шалунов открыл счёт в игре. На 19-й минуте периода Семён Кизимов восстановил равенство. На пятой минуте второго периода Даниэль Спронг впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд. В конце встречи Максим Денежкин и Даниэль Спронг установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» 14 марта примет ЦСКА. «Локомотив» 13 марта встретится в гостях с «Ладой» в Тольятти.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android