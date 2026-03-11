«Металлург» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 34-й минуте матча форвард «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. На 38-й минуте игры Джек Родевальд восстановил равенство. В овертайме Даниил Вовченко принёс магнитогорскому клубу победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» 13 марта примет московское «Динамо». «Металлург» в этот же день встретится в гостях с «Сибирью» в Новосибирске.