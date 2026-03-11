Скидки
Салават Юлаев – Металлург, результат матча 11 марта 2026 года, счёт 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 33:58 (5x3)     1:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 37:19 (5x3)     1:2 Вовченко (Петунин, Орехов) – 62:19 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 34-й минуте матча форвард «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. На 38-й минуте игры Джек Родевальд восстановил равенство. В овертайме Даниил Вовченко принёс магнитогорскому клубу победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» 13 марта примет московское «Динамо». «Металлург» в этот же день встретится в гостях с «Сибирью» в Новосибирске.

