Главная Хоккей Новости

«Металлург» стал обладателем Кубка Континента в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Континента в КХЛ. Команда заняла первое место в регулярном чемпионате досрочно. Это стало известно после поражения «Локомотива» от «Автомобилиста» (1:4), а также по окончании матча, в котором магнитогорский клуб одержал победу в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Металлург» стал обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова впервые.

Напомним, «Металлург» — один из четырёх клубов (наряду со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Команда становилась трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в 2014, 2016, 2024 годах.

