«Юта» подписала новый контракт с Ником Шмальцем на общую сумму $ 64 млн

Пресс-служба «Юты Маммот» сообщила, что команда подписала новый восьмилетний контракт с форвардом Ником Шмальцем на общую сумму $ 64 млн. Кэпхит соглашения составил $ 8 млн. Действующий контракт с кэпхитом $ 5,85 млн рассчитан до конца текущего сезона.

30-летний Шмальц в нынешнем сезоне за «Юту» провёл 65 игр, забил 24 гола и отдал 35 результативных передач с показателем полезности «+21».

«У меня никогда не было сомнений, что именно в «Юте» хочу провести остаток своей карьеры, рад подписать восьмилетний контракт. У нас отличный костяк игроков, знаю, что мы можем вместе добиться чего-то особенного», — заявил Шмальц.

Всего на счету Шмальца в НХЛ 653 матчей и 482 (166+316) очка в активе.