«Северсталь» прервала серию поражений, победив в Тольятти «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода форвард тольяттинцев Иван Савчик открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Даниил Казулаев восстановил равенство во встрече. В начале второй двадцатиминутки Адам Лишка вывел череповецкий клуб вперёд. В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в игре.

После сегодняшней победы «Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Лада» 13 марта примет ярославский «Локомотив». «Северсталь» в этот же день встретится в гостях со СКА в Санкт-Петербурге.