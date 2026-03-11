Скидки
Лада – Северсталь, результат матча 11 марта 2026 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» прервала серию поражений, победив в Тольятти «Ладу»
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Савчик (Сетдиков, Романов) – 01:43 (5x5)     1:1 Казулаев (Буренов, Иванцов) – 13:30 (5x5)     1:2 Лишка (Чебыкин) – 21:04 (5x5)     1:3 Грудинин – 59:56 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода форвард тольяттинцев Иван Савчик открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Даниил Казулаев восстановил равенство во встрече. В начале второй двадцатиминутки Адам Лишка вывел череповецкий клуб вперёд. В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в игре.

После сегодняшней победы «Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Лада» 13 марта примет ярославский «Локомотив». «Северсталь» в этот же день встретится в гостях со СКА в Санкт-Петербурге.

