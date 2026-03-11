Скидки
Хартли — после поражения 1:4 в Екатеринбурге: во втором периоде не сражались как обычно

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение от «Автомобилиста» (1:4) в Екатеринбурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 12:32 (5x5)     1:1 Кизимов (Спронг, Бусыгин) – 18:22 (5x5)     2:1 Спронг (Трямкин, Горбунов) – 24:42 (5x3)     3:1 Денежкин – 58:06 (en)     4:1 Спронг – 58:50 (en)    

— С победой соперника, хорошая игра для них. Первый период мы владели инициативой, создавали моменты в атаке, во втором периоде после пары удалений и гола «три на пять» сбавили обороты, перестали сражаться так, как обычно. Стали проигрывать много борьбы, провалили период, но в третьем периоде снова забрали инициативу. Хорошо сыграл вратарь соперника, не смогли добыть очки.

— Радулов и Исаев не играли. Ждать ли перестановок в следующих матчах, ведь команда обеспечила первый посев?
— Может быть, будут замены. У нас был не такой напряжённый график, давали ребятам достаточно выходных, в неплохой форме находятся. Будем думать, разговаривать с игроками, если кому-то нужна пауза.

— Прервалась долгая победная серия. Снимет ли это давление с команды?
— В нашей команде всегда одно и то же давление. Ребята хотят только выиграть, это в ДНК клуба — побеждать в каждом матче. В раздевалке была полная тишина, когда мы шли сюда — ребята понимают, что упустили игру, могли побеждать и не сделали свою работу. Будут настраиваться только на победу в следующей игре.

— В первый раз вы были на «УГМК Арене». Как оцените её?
— Очень красивая арена, в КХЛ улучшается инфраструктура, много отличных стадионов. Это на руку имиджу лиги, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

