Хартли — после поражения 1:4 в Екатеринбурге: во втором периоде не сражались как обычно

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение от «Автомобилиста» (1:4) в Екатеринбурге.

— С победой соперника, хорошая игра для них. Первый период мы владели инициативой, создавали моменты в атаке, во втором периоде после пары удалений и гола «три на пять» сбавили обороты, перестали сражаться так, как обычно. Стали проигрывать много борьбы, провалили период, но в третьем периоде снова забрали инициативу. Хорошо сыграл вратарь соперника, не смогли добыть очки.

— Радулов и Исаев не играли. Ждать ли перестановок в следующих матчах, ведь команда обеспечила первый посев?

— Может быть, будут замены. У нас был не такой напряжённый график, давали ребятам достаточно выходных, в неплохой форме находятся. Будем думать, разговаривать с игроками, если кому-то нужна пауза.

— Прервалась долгая победная серия. Снимет ли это давление с команды?

— В нашей команде всегда одно и то же давление. Ребята хотят только выиграть, это в ДНК клуба — побеждать в каждом матче. В раздевалке была полная тишина, когда мы шли сюда — ребята понимают, что упустили игру, могли побеждать и не сделали свою работу. Будут настраиваться только на победу в следующей игре.

— В первый раз вы были на «УГМК Арене». Как оцените её?

— Очень красивая арена, в КХЛ улучшается инфраструктура, много отличных стадионов. Это на руку имиджу лиги, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.