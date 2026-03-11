Скидки
Исаков — о поражении «Торпедо» в Омске: нужно реализовывать моменты, дожимать их
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    

«Серьёзно готовились к этому матчу, понимали сильные стороны соперника. И многое из того, что планировали, получилось. Единственное — количество забитых голов не соответствовало ожиданиям, не соответствовало нашему давлению. Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их. Конечно, в наши планы не входило играть с пустыми воротами в концовке. Не получился в этой ситуации завершающий бросок, там была неплохая расстановка, шайба хорошо двигалась, но не зацепились за отскок. Не нашлось такого игрока, который забил бы гол. Понравилось, как мы зашли во второй период, команда делала много правильных вещей, хорошо накладывали смены. Но всё сводится к тому, что не реализовали моменты, пусть они были и не самыми яркими», — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

