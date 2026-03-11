Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Локомотивом» (4:1), которая стала для уральского клуба седьмой подряд.

— Не так хотели начать, первый период медленно и робко играли с шайбой, Женька Аликин подчистил эти моменты. В районе 20 блокированных бросков, в меньшинстве парни старались, в большинстве быстро шайба ходила и забили. Рады непростой победе над сильным соперником.

— Можно сказать, что сегодня видели репетицию плей-оффного хоккея?

— Не все у них были в составе, как и у нас. Мощно начал «Локомотив», мощно двигался, работал. Мы не совсем были готовы к этому началу матча, но поговорили с ребятами в раздевалке, стали быстрее проходить среднюю зону во втором периоде, прессинг неплохой.

— Да Коста и Воробьёв не играли. Ротация или недомогание?

— Небольшие повреждения были, дали парням восстановиться. Возможно, они будут в следующих матчах в составе.

— Что сейчас важнее в концовке — бороться за третье место или отработать какие-то моменты перед плей-офф?

— И то, и другое. Нужно, чтобы команда была готова к плей-офф и физически, и психологически.

— Наконец забили «пять на три». Что поменяли в тренировках?

— Были другие исполнители, Никиту Трямкина использовали, тайное оружие сработало. Показали в паузе парням, как возможно забить гол, получилось. Ждём большего от спецбригад, они влияют на результат матча, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.