Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу подряд

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу подряд
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Локомотивом» (4:1), которая стала для уральского клуба седьмой подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 12:32 (5x5)     1:1 Кизимов (Спронг, Бусыгин) – 18:22 (5x5)     2:1 Спронг (Трямкин, Горбунов) – 24:42 (5x3)     3:1 Денежкин – 58:06 (en)     4:1 Спронг – 58:50 (en)    

— Не так хотели начать, первый период медленно и робко играли с шайбой, Женька Аликин подчистил эти моменты. В районе 20 блокированных бросков, в меньшинстве парни старались, в большинстве быстро шайба ходила и забили. Рады непростой победе над сильным соперником.

— Можно сказать, что сегодня видели репетицию плей-оффного хоккея?
— Не все у них были в составе, как и у нас. Мощно начал «Локомотив», мощно двигался, работал. Мы не совсем были готовы к этому началу матча, но поговорили с ребятами в раздевалке, стали быстрее проходить среднюю зону во втором периоде, прессинг неплохой.

— Да Коста и Воробьёв не играли. Ротация или недомогание?
— Небольшие повреждения были, дали парням восстановиться. Возможно, они будут в следующих матчах в составе.

— Что сейчас важнее в концовке — бороться за третье место или отработать какие-то моменты перед плей-офф?
— И то, и другое. Нужно, чтобы команда была готова к плей-офф и физически, и психологически.

— Наконец забили «пять на три». Что поменяли в тренировках?
— Были другие исполнители, Никиту Трямкина использовали, тайное оружие сработало. Показали в паузе парням, как возможно забить гол, получилось. Ждём большего от спецбригад, они влияют на результат матча, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, одолев на своём льду «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android