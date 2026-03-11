Буше — о победе «Авангарда»: у Фьоре могло быть и шесть очков, у Окулова — около 10
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победный матч с «Торпедо» (4:1) в Омске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5) 1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5) 2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5) 3:1 Фьоре – 58:08 (en) 4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)
«Понравился первый период в нашем исполнении, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счёт мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков сегодня, у Окулова — около 10, в целом их звено создало много хорошего. Второй период мне не понравился, особенно первые 10 минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным. У нас были потери, соперник почувствовал жизнь, это придало ему сил. Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, переломили ситуацию», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
20:48
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:22
-
17:59
-
17:43
-
17:24
-
17:05
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:23
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00