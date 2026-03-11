Буше — о победе «Авангарда»: у Фьоре могло быть и шесть очков, у Окулова — около 10

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победный матч с «Торпедо» (4:1) в Омске.

«Понравился первый период в нашем исполнении, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счёт мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков сегодня, у Окулова — около 10, в целом их звено создало много хорошего. Второй период мне не понравился, особенно первые 10 минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным. У нас были потери, соперник почувствовал жизнь, это придало ему сил. Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, переломили ситуацию», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.