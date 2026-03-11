Скидки
Ги Буше: буду честен, в «Авангарде» все подустали от регулярки. Мыслями уже в плей-офф

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Торпедо» (4:1) высказался о состоянии хоккеистов омского клуба в преддверии плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    

«Буду честен: к концу подходит регулярный чемпионат, все немного подустали, мыслями все уже в плей-офф. Это нормально, такова человеческая натура, хочется перейти на ту стадию, где начнётся всё самое интересное. Но впереди ещё три матча регулярки, надо поднажать, однако при этом избежать повреждений. Тут тонкий момент: хочется побеждать, но и не хочется, чтобы вся работа в течение сезона пошла насмарку из-за травм», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

