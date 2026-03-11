«Авангард» хочет получить всё». Буше объяснил, почему продолжит играть основным составом

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Торпедо» (4:1) рассказал, почему команда продолжит играть основным составом перед Кубком Гагарина.

— Если команда подустала, не планируете ли вы в оставшихся трёх матчах регулярки задействовать резерв и дать отдохнуть лидерам?

— Проблема в том, что нам необходимо побеждать в этих встречах, все хотят закончить на втором месте в Востоке. А если ты проигрываешь — ничего хорошего. Плюс наша команда ВХЛ борется за место в плей-офф, а наша организация хороша тем, что мы хотим всё получить. Это может сказаться негативно, но мы смотрим на это с позитивной стороны, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.