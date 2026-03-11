Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» хочет получить всё». Буше объяснил, почему продолжит играть основным составом

«Авангард» хочет получить всё». Буше объяснил, почему продолжит играть основным составом
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Торпедо» (4:1) рассказал, почему команда продолжит играть основным составом перед Кубком Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    

— Если команда подустала, не планируете ли вы в оставшихся трёх матчах регулярки задействовать резерв и дать отдохнуть лидерам?
— Проблема в том, что нам необходимо побеждать в этих встречах, все хотят закончить на втором месте в Востоке. А если ты проигрываешь — ничего хорошего. Плюс наша команда ВХЛ борется за место в плей-офф, а наша организация хороша тем, что мы хотим всё получить. Это может сказаться негативно, но мы смотрим на это с позитивной стороны, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Буше — о победе «Авангарда»: у Фьоре могло быть и шесть очков, у Окулова — около 10
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android