«Сегодня был мой день». Форвард «Авангарда» Фьоре — о хет-трике в ворота «Торпедо»

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре оценил свой хет-трик в победном матче с «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    

«Сегодня был мой день, у меня замечательные партнёры Константин Окулов и Майкл Маклауд, они облегчают задачу по забиванию голов для меня. Волнение перед третьим голом, когда получил шайбу перед пустыми воротами? Ничего такого не испытывал. Увидел, что шайба у меня, знал, что она точно залетит, какой-то инстинкт сработал», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На счету Фьоре в текущем сезоне девять шайб и 15 результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов».

