«Сегодня был мой день». Форвард «Авангарда» Фьоре — о хет-трике в ворота «Торпедо»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре оценил свой хет-трик в победном матче с «Торпедо» (4:1).

«Сегодня был мой день, у меня замечательные партнёры Константин Окулов и Майкл Маклауд, они облегчают задачу по забиванию голов для меня. Волнение перед третьим голом, когда получил шайбу перед пустыми воротами? Ничего такого не испытывал. Увидел, что шайба у меня, знал, что она точно залетит, какой-то инстинкт сработал», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На счету Фьоре в текущем сезоне девять шайб и 15 результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 13 марта примет «Шанхайских Драконов».