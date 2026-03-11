ЦСКА в Москве победил «Сочи» в перенесённом матче КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, матч в Сочи 23 февраля 2026 года был прерван после первого периода из-за воздушной тревоги.
На шестой минуте второго периода Дмитрий Саморуков открыл счёт в игре. На пятой минуте третьего периода Фёдор Аврамов восстановил равенство в счёте. В конце матча Денис Зернов принёс армейцам победу.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 13 марта сыграет в гостях с «Ак Барсом». ЦСКА встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 14 марта.
- 11 марта 2026
