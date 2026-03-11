Скидки
Сочи – ЦСКА, результат матча 11 марта 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

ЦСКА в Москве победил «Сочи» в перенесённом матче КХЛ
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Соркин, Полтапов) – 25:30 (5x5)     1:1 Аврамов (Попов, Мачулин) – 44:39 (5x5)     1:2 Зернов (Холлоуэлл, Дроздов) – 58:48 (6x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, матч в Сочи 23 февраля 2026 года был прерван после первого периода из-за воздушной тревоги.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Саморуков открыл счёт в игре. На пятой минуте третьего периода Фёдор Аврамов восстановил равенство в счёте. В конце матча Денис Зернов принёс армейцам победу.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 13 марта сыграет в гостях с «Ак Барсом». ЦСКА встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 14 марта.

