Российские хоккеисты «Питтсбурга» и «Каролины» встретились с Филатовым и Аршавиным

Российские хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» и «Каролины Харрикейнз» встретились с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным.

На фотографии, кроме Филатова и Аршавина, присутствуют хоккеисты «пингвинов» Евгений Малкин и Егор Чинахов, а также игроки «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин.

Фото: Fonbet

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду стадиона «Леново Центр» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.