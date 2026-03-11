Скидки
Российские хоккеисты «Питтсбурга» и «Каролины» встретились с Филатовым и Аршавиным

Комментарии

Российские хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» и «Каролины Харрикейнз» встретились с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным.

На фотографии, кроме Филатова и Аршавина, присутствуют хоккеисты «пингвинов» Евгений Малкин и Егор Чинахов, а также игроки «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин.

Фото: Fonbet

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду стадиона «Леново Центр» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 07:46     1:1 Манта (Койвунен) – 19:04     1:2 Раст (Чинахов, Карлссон) – 31:44 (pp)     2:2 Янковски (Каррье, Никишин) – 42:49     3:2 Джарвис (Свечников) – 43:48     4:2 Никишин (Ахо, Элерс) – 51:21 (pp)     4:3 Аччари (Раст, Чинахов) – 57:52     4:4 Раст (Ракелль, Карлссон) – 59:25     5:4 Блейк – 65:00    
