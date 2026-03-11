Российские хоккеисты «Питтсбурга» и «Каролины» встретились с Филатовым и Аршавиным
Поделиться
Российские хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» и «Каролины Харрикейнз» встретились с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным.
На фотографии, кроме Филатова и Аршавина, присутствуют хоккеисты «пингвинов» Евгений Малкин и Егор Чинахов, а также игроки «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин.
Фото: Fonbet
В ночь с 10 на 11 марта мск на льду стадиона «Леново Центр» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 07:46 1:1 Манта (Койвунен) – 19:04 1:2 Раст (Чинахов, Карлссон) – 31:44 (pp) 2:2 Янковски (Каррье, Никишин) – 42:49 3:2 Джарвис (Свечников) – 43:48 4:2 Никишин (Ахо, Элерс) – 51:21 (pp) 4:3 Аччари (Раст, Чинахов) – 57:52 4:4 Раст (Ракелль, Карлссон) – 59:25 5:4 Блейк – 65:00
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
20:57
-
20:48
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:22
-
17:59
-
17:43
-
17:24
-
17:05
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:23
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
15:05
-
14:45
-
14:25