Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Слишком вальяжно, мало агрессии». Главный тренер «Салавата» — об игре в большинстве

«Слишком вальяжно, мало агрессии». Главный тренер «Салавата» — об игре в большинстве
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 33:58 (5x3)     1:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 37:19 (5x3)     1:2 Вовченко (Петунин, Орехов) – 62:19 (4x3)    

– Хороший первый период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во втором начались потери, удаления, было всё скомкано. Ребята молодцы, что сыграли вничью в основное время против лидера чемпионата.

– Вы сразу поняли, что надо брать тренерский запрос по отменённой шайбе?
– Видеоповтор посмотрели, плюс ребята сверху сказали, что надо брать запрос.

– Перевели Данила Алалыкина в первое звено. Почему?
– Нужна была скорость первому звену.

– Реализовали большинство, семь матчей не могли забить.
– Слишком вальяжно играем, мало агрессии.

– «Пять на три» забили, но играли не в пять нападающих. Рассматриваете вариант возвращения к пяти нападающим в большинстве?
– В пять нападающих мы играли в прошлом сезоне, в этом не играли. Я не рассматриваю такой вариант. Стюарт? Это лучший защитник, кто может играть в большинстве.

– Сегодня было меньше удалений, но всё же. Тем более Стюарт удалился в овертайме. Почему так происходит?
– Мы играли против хорошей команды, которая заставляла удаляться. В том моменте в овертайме они хорошо разыграли.

– Сложный выезд был до этого, игроки это отмечали. Почему в обороне нет ротации?
– Комаров ложится на операцию, остаётся только Газимов, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android