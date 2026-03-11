«Слишком вальяжно, мало агрессии». Главный тренер «Салавата» — об игре в большинстве

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (1:2 ОТ).

– Хороший первый период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во втором начались потери, удаления, было всё скомкано. Ребята молодцы, что сыграли вничью в основное время против лидера чемпионата.

– Вы сразу поняли, что надо брать тренерский запрос по отменённой шайбе?

– Видеоповтор посмотрели, плюс ребята сверху сказали, что надо брать запрос.

– Перевели Данила Алалыкина в первое звено. Почему?

– Нужна была скорость первому звену.

– Реализовали большинство, семь матчей не могли забить.

– Слишком вальяжно играем, мало агрессии.

– «Пять на три» забили, но играли не в пять нападающих. Рассматриваете вариант возвращения к пяти нападающим в большинстве?

– В пять нападающих мы играли в прошлом сезоне, в этом не играли. Я не рассматриваю такой вариант. Стюарт? Это лучший защитник, кто может играть в большинстве.

– Сегодня было меньше удалений, но всё же. Тем более Стюарт удалился в овертайме. Почему так происходит?

– Мы играли против хорошей команды, которая заставляла удаляться. В том моменте в овертайме они хорошо разыграли.

– Сложный выезд был до этого, игроки это отмечали. Почему в обороне нет ротации?

– Комаров ложится на операцию, остаётся только Газимов, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».