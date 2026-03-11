Скидки
Тренер «Металлурга» Разин: в плей-офф никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ), после которого магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Континента.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 33:58 (5x3)     1:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 37:19 (5x3)     1:2 Вовченко (Петунин, Орехов) – 62:19 (4x3)    

— Игра понравилась. Не сказать, что она была совсем уж уровня плей-офф, но было видно, что обе команды хотели выиграть и играли строго. Победила реализация и большинство.

— По какой причине отсутствовали Маклюков и Пресс?
— Мы потихонечку уже готовимся к плей-офф, поэтому в качестве ротации дали им отдохнуть.

— Насколько важен для «Металлурга» Кубок Континента?
— Мне кажется, для клуба это важно, потому что «Металлург» в современной истории – один из самых титулованных клубов, поэтому лишний стяг над ареной, думаю, что повесят, но скажу так: игры предсезонки и турниры, которые там выигрываются, о них в сезоне никто не вспоминает. Так и с первой игрой плей-офф, полагаю, никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента, — цитирует Разина сайт КХЛ.

