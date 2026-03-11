Главный тренер «Лады»: работаем сейчас для фарм-клубов больше, чем для себя

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Северстали» (1:3).

«Знаете, можно легко игру прокомментировать. Опции и критерии игры заключаются в том, чтобы не ошибаться самим и реализовывать свои моменты. Мы ошиблись и свои моменты не реализовали. Моментов было предостаточно, чтобы не только вничью сыграть, но и выиграть.

Малая бросковая активность? Вот с этим и связано, наверное, уверенности не хватает в завершающей стадии. Нет, грубо говоря, броска конечного, пытаются разыграть до верного. Есть определённые моменты и определённые зоны, где броски не приносят никакой пользы, поэтому тут сложно говорить. Да, их мало было при игре в большинстве. Вот здесь нам нужно и больше бросать, и больше закрывать вратаря. Но, помимо этого, у нас там столько выходов в «ноль» было – и два в одного, и три в одного – достаточно, чтобы решить исход матча.

Потихоньку вводим молодых игроков. Скажу честно: вводим их не от большого нашего… Не скажу, что желания – мы хотим с ними работать, но они задействованы в играх молодёжной команды, а у нас просто так получилось что не играют почти все наши легионеры по медицинским показаниям, скажем так. И нам приходится заводить молодёжь.

Молодёжь мы будем использовать ещё две игры, независимо от того, что они ещё играют в МХЛ – как раз они и за нас сыграют, и успеют туда съездить сыграть. Всё остальное – как говорится, работаем сейчас для фарм-клубов больше, чем для себя», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.