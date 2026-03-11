Скидки
Динамо М – Шанхайские Драконы, результат матча 11 марта 2026 года, счёт 4:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил) – 59:55 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Семён Дер-Аргучинцев, Даниил Пыленков, Антон Слепышев, Максим Мамин. У «Шанхайских Драконов» голы забили Кевин Лабанк, Спенсер Фу.

Отметим, для китайского клуба данное поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся с «Авангардом» в Омске.

