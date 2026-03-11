Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Семён Дер-Аргучинцев, Даниил Пыленков, Антон Слепышев, Максим Мамин. У «Шанхайских Драконов» голы забили Кевин Лабанк, Спенсер Фу.

Отметим, для китайского клуба данное поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся с «Авангардом» в Омске.