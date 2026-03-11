СКА одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Выдренков (Педан, Голдобин) – 04:28 (5x5) 2:0 Плотников (Уилсон, Голдобин) – 09:15 (5x5) 3:0 Поляков (Гримальди, Менелл) – 17:25 (5x4) 4:0 Плотников (Голдобин) – 29:59 (5x5) 4:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 34:35 (5x5) 4:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 50:28 (5x4) 4:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 53:55 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе СКА шайбы на свой счёт записали Иван Выдренков, Сергей Плотников (дубль), Матвей Поляков. У «Динамо» голы забили Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв.
Для СКА данная победа стала четвёртой подряд. Для минчан же поражение стало четвёртым кряду.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет «Локомотив» 15 марта.
