СКА одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе СКА шайбы на свой счёт записали Иван Выдренков, Сергей Плотников (дубль), Матвей Поляков. У «Динамо» голы забили Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв.

Для СКА данная победа стала четвёртой подряд. Для минчан же поражение стало четвёртым кряду.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет «Локомотив» 15 марта.