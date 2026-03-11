Скидки
Главный тренер ЦСКА рассказал о нюансах подготовки к игре, начавшейся со второго периода

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу во встрече с ХК «Сочи» (2:1), которая началась со второго периода. Напомним, матч изначально стартовал 23 февраля в Сочи, но был перенесён из-за воздушной угрозы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Соркин, Полтапов) – 25:30 (5x5)     1:1 Аврамов (Попов, Мачулин) – 44:39 (5x5)     1:2 Зернов (Холлоуэлл, Дроздов) – 58:48 (6x4)    

«Очередная тяжёлая игра в нашем исполнении. Хотя парни играли хорошо, но тяжело сохранять концентрацию, когда не забиваешь. Наш путь такой, поэтому доволен победой, идём дальше.

Игра со второго периода? Просто собрание провели по-другому, установка была со второго периода. А так ничего неординарного нет. Пораньше закончили, тоже неплохо – это когда выигрываешь (смеётся). Хороший опыт, нестандартная ситуация – нужно уметь сыграть два матча подряд. Мы рассматриваем это для ребят как этап подготовки – остаться командой, завоевать очки. Приучаем ребят к тому, что есть регламент, мы по нему работаем», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

