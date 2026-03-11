Главный тренер ЦСКА рассказал о нюансах подготовки к игре, начавшейся со второго периода

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу во встрече с ХК «Сочи» (2:1), которая началась со второго периода. Напомним, матч изначально стартовал 23 февраля в Сочи, но был перенесён из-за воздушной угрозы.

«Очередная тяжёлая игра в нашем исполнении. Хотя парни играли хорошо, но тяжело сохранять концентрацию, когда не забиваешь. Наш путь такой, поэтому доволен победой, идём дальше.

Игра со второго периода? Просто собрание провели по-другому, установка была со второго периода. А так ничего неординарного нет. Пораньше закончили, тоже неплохо – это когда выигрываешь (смеётся). Хороший опыт, нестандартная ситуация – нужно уметь сыграть два матча подряд. Мы рассматриваем это для ребят как этап подготовки – остаться командой, завоевать очки. Приучаем ребят к тому, что есть регламент, мы по нему работаем», — цитирует Никитина сайт КХЛ.