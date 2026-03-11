Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от ЦСКА в Москве

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в перенесённом матче КХЛ.

«Соперник начал очень агрессивно, имел преимущество. Мы сделали коррективы в перерыве – вроде исправили ситуацию, забили. Но затем привезли себе гол. Это – игра на результат, этому надо учиться, это мастерство и стабильность.

Удалось избежать разгромов с ЦСКА? Если правильно играть, выбирать правильную тактику и выполнять её, то разгромов никогда и не будет. Понятно, что обидные голы в концовке – это системная работа соперника на площадке. Этому тоже надо учиться, смотреть, анализировать, чтобы такое не допускать и переворачивать игры в свою пользу.

Качество игры команды? У нас были хорошие матчи — недавно обыграли грозный «Авангард», хорошие матчи были со СКА, с «Динамо», со «Спартаком». К сожалению, нет стабильности, есть 0:9 и 1:10. Над этой стабильностью надо работать. «В хоккей нельзя играться, в хоккей нужно играть», – один тренер мне сказал, очень великий и очень мудрый. Когда команда это поймёт, результаты будут стабильнее и лучше», — цитирует Михайлова сайт КХЛ.