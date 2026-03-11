Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от ЦСКА в Москве

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от ЦСКА в Москве
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в перенесённом матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Соркин, Полтапов) – 25:30 (5x5)     1:1 Аврамов (Попов, Мачулин) – 44:39 (5x5)     1:2 Зернов (Холлоуэлл, Дроздов) – 58:48 (6x4)    

«Соперник начал очень агрессивно, имел преимущество. Мы сделали коррективы в перерыве – вроде исправили ситуацию, забили. Но затем привезли себе гол. Это – игра на результат, этому надо учиться, это мастерство и стабильность.

Удалось избежать разгромов с ЦСКА? Если правильно играть, выбирать правильную тактику и выполнять её, то разгромов никогда и не будет. Понятно, что обидные голы в концовке – это системная работа соперника на площадке. Этому тоже надо учиться, смотреть, анализировать, чтобы такое не допускать и переворачивать игры в свою пользу.

Качество игры команды? У нас были хорошие матчи — недавно обыграли грозный «Авангард», хорошие матчи были со СКА, с «Динамо», со «Спартаком». К сожалению, нет стабильности, есть 0:9 и 1:10. Над этой стабильностью надо работать. «В хоккей нельзя играться, в хоккей нужно играть», – один тренер мне сказал, очень великий и очень мудрый. Когда команда это поймёт, результаты будут стабильнее и лучше», — цитирует Михайлова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА в Москве победил «Сочи» в перенесённом матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android