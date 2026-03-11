Скидки
Дмитрий Квартальнов высказался о поражении минского «Динамо» от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от СКА (3:4) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Выдренков (Педан, Голдобин) – 04:28 (5x5)     2:0 Плотников (Уилсон, Голдобин) – 09:15 (5x5)     3:0 Поляков (Гримальди, Менелл) – 17:25 (5x4)     4:0 Плотников (Голдобин) – 29:59 (5x5)     4:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 34:35 (5x5)     4:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 50:28 (5x4)     4:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 53:55 (5x4)    

«Первый период СКА очень мощно начал, а мы были не готовы, проспали. Потом равная игра была. Единственное — стали рисковать во втором периоде, было 1:2, но шайба не держалась. В третьем периоде стало чуть лучше, пошли на риск, но чуть-чуть не хватило», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для СКА эта победа стала четвёртой подряд. Для минчан же поражение стало четвёртым кряду.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет «Локомотив» 15 марта.

