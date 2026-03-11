Дмитрий Квартальнов высказался о поражении минского «Динамо» от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от СКА (3:4) в Санкт-Петербурге.

«Первый период СКА очень мощно начал, а мы были не готовы, проспали. Потом равная игра была. Единственное — стали рисковать во втором периоде, было 1:2, но шайба не держалась. В третьем периоде стало чуть лучше, пошли на риск, но чуть-чуть не хватило», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для СКА эта победа стала четвёртой подряд. Для минчан же поражение стало четвёртым кряду.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет «Локомотив» 15 марта.