«Стандартное изменение состава». Главный тренер «Шанхая» — о ситуации с Рендуличем

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался об отсутствии форварда Борны Рендулича в матче с московским «Динамо» (2:4). Ранее в СМИ сообщалось, что Рендулич не полетел на выезд с командой из-за того, что пьяным сел в самолёт.

«Я отвечу так: это было стандартное изменение состава», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, для китайского клуба сегодняшнее поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Авангардом» в Омске.