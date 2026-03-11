Скидки
«Стандартное изменение состава». Главный тренер «Шанхая» — о ситуации с Рендуличем

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался об отсутствии форварда Борны Рендулича в матче с московским «Динамо» (2:4). Ранее в СМИ сообщалось, что Рендулич не полетел на выезд с командой из-за того, что пьяным сел в самолёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

«Я отвечу так: это было стандартное изменение состава», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, для китайского клуба сегодняшнее поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Авангардом» в Омске.

