«Я хочу с армейцами сыграть!» Квартальнов — о возможном сопернике в первом раунде плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (3:4) ответил на вопрос о возможном сопернике в первом раунде плей-офф.

— СКА выиграл 5-1 сезонную серию. Можно ли сказать, что вам бы не хотелось встречаться с армейцами в первом раунде?

— Хотелось бы. Я хочу с армейцами сыграть!

— Именно со СКА?

— Вы сейчас спросили…

— А чем вдруг СКА неудобен стал?

— Это вы так говорите, для нас удобный. Иногда получается, иногда нет. Я считаю, хорошие игры были, где-то нам не повезло. И сегодня были шансы, вратарь играет хорошо. Очень много нюансов, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.