Квартальнов: не имею привычки обсуждать чужие команды. У каждого свой ад

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (3:4) отреагировал на слова наставника СКА Игоря Ларионова про белорусскую команду.

— Можно ли сказать, что ваше желание сыграть со СКА в плей-офф вызвано словами Ларионова, что ваша команда играет в простой хоккей.

— Ребят, я этого не слышал. И вообще не имею привычки обсуждать чужую команду, как она играет. У каждого есть свой ад. Если Игорь Николаевич так сказал… Я не слышал, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет «Локомотив» 15 марта.