Квартальнов: не имею привычки обсуждать чужие команды. У каждого свой ад

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (3:4) отреагировал на слова наставника СКА Игоря Ларионова про белорусскую команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Выдренков (Педан, Голдобин) – 04:28 (5x5)     2:0 Плотников (Уилсон, Голдобин) – 09:15 (5x5)     3:0 Поляков (Гримальди, Менелл) – 17:25 (5x4)     4:0 Плотников (Голдобин) – 29:59 (5x5)     4:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 34:35 (5x5)     4:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 50:28 (5x4)     4:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 53:55 (5x4)    

— Можно ли сказать, что ваше желание сыграть со СКА в плей-офф вызвано словами Ларионова, что ваша команда играет в простой хоккей.
— Ребят, я этого не слышал. И вообще не имею привычки обсуждать чужую команду, как она играет. У каждого есть свой ад. Если Игорь Николаевич так сказал… Я не слышал, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет «Локомотив» 15 марта.

