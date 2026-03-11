Скидки
Ларионов: СКА превращается в команду НБА, когда концовки матчей самые горячие

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Выдренков (Педан, Голдобин) – 04:28 (5x5)     2:0 Плотников (Уилсон, Голдобин) – 09:15 (5x5)     3:0 Поляков (Гримальди, Менелл) – 17:25 (5x4)     4:0 Плотников (Голдобин) – 29:59 (5x5)     4:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 34:35 (5x5)     4:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 50:28 (5x4)     4:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 53:55 (5x4)    

— Мы превращаемся в команду НБА, когда концовка самая горячая, самая острая. Конечно, это юмор, но рад, что ребята отыграли очень сильный матч. Нам нужна была такая горячая концовка, чтобы мы понимали, что легко не будет, надо делать вещи правильно до конца. В этом доза разочарования, что не сделали матч лёгким, но за это мы любим хоккей. Зрители получили заряд эмоций. Обыграли очень сильную команду. [«Динамо»] Минск забивает много, и приятно выиграть у них пять матчей из шести в сезоне.

— Сложилось впечатление, что во втором перерыве установкой было сделать так, чтобы шайба Плотникова стала победной.
— Когда идёт такая игра и ведёшь в три шайбы, это ещё ни о чём не говорит. Попросили сыграть просто, правильно, в обороне грамотно. Мысли, чья шайба будет победной, даже не было. Мы бы хотели, чтобы был хет-трик. Мы не хотели сушить игру, это не наш принцип. Хотели просто не совершать ошибок, сами дали сопернику вернуться в игру. Рады, что выстояли и выиграли.

— В чём разница между теми, кто до 40 выходит злым и нацеленным, и теми, кто теряет мотивацию?
— Это чувство голода. Когда прикасаешься к чему-то большому, хочешь испытать это ещё раз. Это приходит, но не все готовы идти этим трудным тернистым путём, где надо жертвовать собой. Серёга входит в ту категорию людей, которые хотят делать вещи для команды, для успеха. Это ставит его в группу элитных игроков, которые хотят внести своё имя в историю нашего хоккея, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

