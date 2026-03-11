Ларионов ответил на вопрос, определился ли он с основным вратарём СКА на плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над минским «Динамо» (4:3) ответил на вопрос, определился ли он с основным вратарём армейского клуба на плей-офф.

— Уже определились, кто будет первым вратарём в плей-офф?

— Абсолютно нет. У нас два вратаря, которые играют фантастически с первого дня. Кого бы вы поставили?

— Можно Плешкова или Иванова.

— Спросим вас, когда начнётся плей-офф, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА 13 марта сыграет дома с «Северсталью». Минское «Динамо» примет на своём льду «Локомотив» 15 марта.