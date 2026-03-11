Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Одна и та же песня». Лав — о поражении «Шанхая» в упорном матче с «Динамо»

«Одна и та же песня». Лав — о поражении «Шанхая» в упорном матче с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал о поражении во встрече с московским «Динамо» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

– Это был хороший конкурентный матч. Считаю, что ребята в какие-то моменты матча играли неплохо и, вероятно, заслуживали сегодня больше удачи на свою сторону. Да, в начале второго периода мы получили несколько удалений подряд. Именно в этот момент инициатива перешла команде соперника, нам всё-таки пришлось догонять.

Считаю, что мы забили хороший гол и потом достойно начали третий период. В целом реабилитировались после неудачного отрезка. Здорово боролись, но для нас последние матчи — это одна и та же песня. Нам нужно показать практически идеальный хоккей, чтобы выигрывать в подобных встречах, чего с нами не совсем происходит. Где-то происходят неудачные отскоки, а мы сами забиваем недостаточно. Поэтому очередная непростая игра.

– Очень много удалений вы сегодня допустили. Что делать с дисциплиной?
– Да. Такими удалениями мы сами ставим себя в такую ситуацию, в которой необходимо очень много работать. Считаю, что наши бригады меньшинства проделали хорошую работу. Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать удаления, но они происходят, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android