«Одна и та же песня». Лав — о поражении «Шанхая» в упорном матче с «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал о поражении во встрече с московским «Динамо» (2:4).

– Это был хороший конкурентный матч. Считаю, что ребята в какие-то моменты матча играли неплохо и, вероятно, заслуживали сегодня больше удачи на свою сторону. Да, в начале второго периода мы получили несколько удалений подряд. Именно в этот момент инициатива перешла команде соперника, нам всё-таки пришлось догонять.

Считаю, что мы забили хороший гол и потом достойно начали третий период. В целом реабилитировались после неудачного отрезка. Здорово боролись, но для нас последние матчи — это одна и та же песня. Нам нужно показать практически идеальный хоккей, чтобы выигрывать в подобных встречах, чего с нами не совсем происходит. Где-то происходят неудачные отскоки, а мы сами забиваем недостаточно. Поэтому очередная непростая игра.

– Очень много удалений вы сегодня допустили. Что делать с дисциплиной?

– Да. Такими удалениями мы сами ставим себя в такую ситуацию, в которой необходимо очень много работать. Считаю, что наши бригады меньшинства проделали хорошую работу. Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать удаления, но они происходят, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.