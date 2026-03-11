Главный тренер «Шанхая» — о текущем положении клуба: для меня это выигрышная ситуация

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал о мотивации команды, после того как китайский клуб потерял шансы на участие в плей-офф.

– Ваша команда уже потеряла шансы на плей-офф, а вы не так давно её тренируете. Можно ли сказать, что лично для вас последние игры этого сезона – идеальная возможность понять, на кого из действующего состава можно делать ставку в новом чемпионате, а с кем стоит прощаться?

– Хороший вопрос. Я действительно недавно нахожусь в этой команде, но тем не менее все из ребят хорошо понимают, в какой ситуации мы находимся. Осталось не так много игр до конца сезона — всего четыре матча регулярного чемпионата. Все понимают мои ожидания и мои требования к игрокам в нашей системе. Игроки прекрасно понимают и знают, по какой системе мы должны играть. Для меня это достаточно выигрышная ситуация. Было время узнать лигу, узнать команду и узнать игроков. Нужно делать свою работу, а дальше будем смотреть. Повторюсь, все игроки понимают, что от них ждут.

– Насколько сложно настраивать команду, которая уже не борется за проход в плей-офф?

– Я полтора месяца работаю в команде и думаю, что за это время все уже поняли мои требования. У нас есть определённая ясность. Это был непростой сезон для организации, она прошла через тренерские изменения. Ожидания от сезона не были выполнены, поэтому это непросто для всех. Но в конечном итоге всё, о чём я думаю, что для меня важно, чтобы команда была конкурентоспособной, а ребята использовали все свои возможности до последнего. Мы стараемся выигрывать каждый матч. Хотим биться до конца. Следующие матчи у нас будут с хорошими командами, что станет ещё одним хорошим вызовом, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.